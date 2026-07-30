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30 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Este jueves habrá un corte de energía ¿A quiénes afectará?

La Dirección General de Servicios Públicos anunció una interrupción programada del servicio eléctrico en la Comarca Andina. Enterate qué zonas se verán afectadas y en qué horario.
Por Redacción Red43

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La Dirección General de Servicios Públicos informó que este jueves 30 de julio se llevará adelante un corte de energía programado en distintos sectores de Lago Puelo, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento sobre la red eléctrica y reemplazar postes que presentan deterioro.

 

La interrupción del suministro está prevista entre las 15 y las 18 horas y alcanzará a Las Golondrinas, Paraje Entre Ríos y Camino Viejo.

 

 

Según el comunicado oficial, durante esas tres horas el personal trabajará en el cambio de postes que se encuentran en mal estado. Desde el organismo solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollen las tareas.

 

 

O.P.

 

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