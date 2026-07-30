Provincia suma un nuevo punto de venta en Camarones para artesanos registrados de Chubut

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa fortaleciendo los espacios de comercialización para los artesanos de la provincia con la puesta en marcha de un nuevo punto de venta de artesanías en la localidad de Camarones.

El espacio funcionará dentro del Centro Cultural del Museo de la Familia Perón y está destinado a hacedores que cuenten con matrícula vigente en el Registro Provincial de Artesanos.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre quienes crean las piezas y quienes visitan el espacio, se acordó que los días viernes y sábados, de 14 a 18 horas, los propios artesanos estarán presentes en el punto de venta para recibir a los visitantes, brindar información sobre sus trabajos y comercializar personalmente sus producciones.

Reconocimiento

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Subsecretaría de Cultura para ampliar los canales de comercialización de las artesanías chubutenses, promoviendo el reconocimiento del trabajo artesanal como una expresión del patrimonio cultural de la provincia y generando nuevas oportunidades para quienes desarrollan este oficio.

Con la incorporación de este nuevo punto de venta en Camarones, el Gobierno del Chubut continúa consolidando una red de espacios destinados a visibilizar y fortalecer la producción de artesanos registrados en distintos puntos del territorio provincial, acercando sus creaciones tanto a residentes como a turistas que visitan la provincia.

R.G