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30 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Dos propuestas artísticas en Esquel: teatro para niños y expresión corporal para jóvenes y adultos

Las propuestas incluyen un taller de Teatro destinado a infancias de 3 y 4 años y un espacio de Voz + Movimiento para jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollarán los jueves en Somos Danza Estudio de Baile, con inscripción abierta.
Por Redacción Red43

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La iniciativa propone dos talleres con públicos diferentes: un espacio de Teatro destinado a niños y niñas de 3 y 4 años, y otro de Voz + Movimiento para jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollarán los jueves en Somos Danza Estudio de Baile y ya tienen abierta la inscripción.

 

El taller Voz + Movimiento está dirigido a jóvenes y adultos y propone un espacio de entrenamiento expresivo a través del trabajo con la voz, el cuerpo y el movimiento. Los encuentros serán todos los jueves de 14:00 a 15:30 horas.

 

Por otro lado, el Taller de Teatro estará destinado a niños y niñas de 3 y 4 años, con una propuesta pensada para acercarse al juego teatral, la creatividad y la expresión. La actividad se realizará los jueves de 15:30 a 16:30 horas.

 

Ambas propuestas son impulsadas por Male De Vita y tendrán lugar en Somos Danza Estudio de Baile, ubicado en 9 de Julio 1562 de Esquel.

 

Para inscribirse o consultar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 465036.

 

 

 

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