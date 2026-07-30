Chubut promociona su oferta de turismo aventura en Brasil

Como parte de la estrategia de posicionamiento internacional de los destinos turísticos de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participa con empresas provinciales en la "Fishing Show Brazil 2026", el evento más importante de pesca deportiva, náutica y turismo al aire libre de América Latina, que se desarrolla desde este 30 de julio al 1 de agosto en el Centro de Exposiciones en la ciudad de San Pablo, Brasil.

La delegación chubutense está integrada por las empresas Patagonia Trout, Entre Senderos y Lago 5 Lodge que presentan la amplia oferta provincial vinculada a la pesca deportiva y al turismo de aventura, buscando posicionar a Chubut como uno de los principales destinos de naturaleza de la Patagonia.

La participación en este encuentro forma parte de las acciones de promoción impulsadas por el Gobierno Provincial para diversificar la oferta turística de Chubut, fortalecer el desarrollo de productos de alto valor agregado y acompañar al sector privado en la apertura de nuevos mercados.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno del Chubut viene consolidando una estrategia sostenida de posicionamiento en el mercado brasileño. Ese camino tuvo un hito con la realización de la Convención BRAZTOA 2024 en Esquel, continuó con acciones comerciales, rondas de negocios y giras de comercialización junto a operadores turísticos locales, además de la participación en ferias y encuentros internacionales orientados a fortalecer los vínculos con uno de los principales mercados emisores de turistas de la región.

En ese contexto, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas viene desarrollando una agenda de promoción y comercialización que pone en valor los escenarios naturales de la provincia para la práctica de la pesca deportiva, junto con experiencias de turismo aventura que incluyen trekking, senderismo, kayak, rafting, montañismo y entre otras actividades del sector.

La presencia en la "Fishing Show Brazil 2026" representa un nuevo paso en esa política de promoción internacional, impulsando especialmente los productos de pesca deportiva y turismo aventura.

Durante las jornadas de la feria, las empresas mantendrán reuniones comerciales con operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados y referentes del sector, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios, fortalecer vínculos comerciales y captar visitantes interesados en experiencias de pesca deportiva, navegación, trekking, actividades al aire libre y turismo de naturaleza. La "Fishing Show Brazil" reúne a fabricantes, operadores, marcas y profesionales de toda la región, consolidándose como el principal espacio de negocios e intercambio para la industria de la pesca deportiva y el turismo outdoor en América Latina.

MA