Presentaron el Telebingo Deportivo y confirmaron obras en la pista de atletismo de Trelew

El Gobierno del Chubut rubricó un convenio con la Municipalidad de Trelew para llevar adelante la refacción y ampliación integral de la Pista de Atletismo Municipal “José Romano”. La obra forma parte del Plan Galina y posibilitará que la localidad cuente con instalaciones adecuadas para eventos de alcance regional e internacional.

El anuncio se concretó durante el lanzamiento de una nueva edición del Telebingo Deportivo, realizado en el Racing Club de Trelew, encabezado por el gobernador Ignacio Torres junto al intendente Gerardo Merino, funcionarios provinciales, representantes de clubes y deportistas de la zona.

Al referirse a los trabajos proyectados en el predio deportivo, el gobernador Torres remarcó que "con esta pista de tartán, Trelew va a poder ser sede de campeonatos internacionales de atletismo, lo cual posicionará a la ciudad y a la provincia en un lugar protagónico". Asimismo, sostuvo que "más allá de tener el mejor medallero de los últimos años, lo más importante es que estamos formando mejores personas".

Por su parte, el intendente Gerardo Merino señaló que "hace un tiempo asumimos el compromiso de construir una pista de tartán y hoy, gracias a que el Gobierno provincial impulsó la obra, finalmente la podemos anunciar". A su vez, el jefe comunal agregó que la iniciativa "va a fortalecer el deporte y potenciar el desarrollo de todos los deportistas de nuestra ciudad".

Durante el acto se entregaron reconocimientos a más de cincuenta atletas chubutenses por su desempeño en distintas disciplinas a nivel nacional e internacional. Entre los distinguidos estuvieron integrantes de la delegación provincial de los Juegos EPADE, el campeón mundial adaptado Tobías Mario, gimnastas y competidores de diversas especialidades, al tiempo que se rubricaron contratos de auspicio con deportistas locales.

En el marco de la jornada también se destacaron las herramientas de financiamiento para entidades deportivas mediante la venta del Telebingo, donde las instituciones reciben un porcentaje de lo recaudado para potenciar sus actividades.

EBW