El Municipio de Trevelin realiza tareas de mantenimiento frente a la continuidad de la nieve

El reporte advierte por presencia de humedad, escarcha, barro y neviscas en varios tramos.

Ruta Nacional 259 Tramo Trevelin – Esquel: calzada húmeda con sectores de escarcha. Personal de Vialidad Nacional realiza tareas de riego con sal. En algunos sectores se observan banquinas con nieve y barro. Se solicita transitar con precaución por presencia de neviscas y niebla en algunos puntos.

Tramo Trevelin – Los Cipreses: se recomienda circular con precaución debido a la presencia de barro en algunos sectores.

Ruta Provincial 17 Tramo empalme Ruta 259 – Ingreso Lago Rosario: calzada con barro. Se registran neviscas. Transitar con precaución.

Ruta Provincial 34 Tramo Trevelin – Aldea Escolar: ruta transitable con precaución. La calzada presenta agua producto de lloviznas.

Ruta Provincial 71 Tramo Trevelin – Empalme Ruta Provincial 72: se detectan sectores de la banquina con nieve acumulada.

Desde los organismos viales recordaron la importancia de conducir a velocidad moderada, con luces bajas encendidas y respetando las indicaciones del personal en ruta.

SL