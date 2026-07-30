Qué se sabe del accidente del helicóptero que dejó siete muertos en San Juan

Un helicóptero que participaba de una jornada de capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego se estrelló este miércoles en el norte del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. El accidente dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas funcionarios provinciales, brigadistas y el piloto de la aeronave.

El accidente ocurrió durante una capacitación

El helicóptero Bell 412, matrícula LV-KGR y perteneciente a la empresa Jasfly S.A., había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para realizar ejercicios de entrenamiento vinculados al Plan Nacional de Manejo del Fuego.

La aeronave perdió contacto con los organismos de control a las 10.26. Poco después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto, entre ocho y nueve kilómetros al norte del circuito Los Arrieros, en la Quebrada de la Chilca, un sector de difícil acceso ubicado cerca del límite entre San Juan y La Rioja.

Tras finalizar las prácticas previstas en Valle Fértil, el grupo tenía previsto trasladarse a Chilecito para colaborar en tareas de combate de incendios forestales.

Quiénes eran las víctimas

El Gobierno de San Juan confirmó la muerte de los siete ocupantes del helicóptero.

Las víctimas fueron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, comisario inspector Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Se trataba de un grupo integrado por personal con amplia experiencia en tareas de protección civil y combate de incendios forestales.

La neblina es una de las hipótesis bajo análisis

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, señaló que durante la mañana se registraban bancos de neblina en el sector donde ocurrió el accidente, un factor que podría haber reducido la visibilidad.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial aclararon que las causas del siniestro aún no fueron determinadas. La investigación quedó en manos de la Junta de Seguridad en el Transporte y de la Justicia Federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, indicó que, según la información preliminar, "la zona climatológica estaba apta para volar", por lo que será la investigación técnica la que establezca qué ocurrió.

San Juan decretó tres días de duelo

El gobernador Marcelo Orrego confirmó oficialmente el fallecimiento de los siete ocupantes y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Además, la provincia decretó tres días de duelo, con banderas a media asta y la suspensión de actos oficiales de carácter festivo.

Mientras tanto, el operativo para recuperar los cuerpos se vio condicionado por las características del terreno, al que solo es posible acceder en vehículos especiales y luego a pie.

O.P.