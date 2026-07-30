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Por Redacción Red43

Trevelin desembarcó en la feria más importante de Gales con confirmaciones de viajes

Trevelin y Esquel fueron promocionados en la Royal Welsh Show de Gales. Se confirmaron al menos cuatro grupos de visitantes, incluyendo artistas, productores rurales y un coro, para los próximos años.
Por Redacción Red43

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Durante la última semana se desarrolló en Llanelwedd, junto a la ciudad de Builth Wells, el Royal Welsh Show, la muestra agropecuaria más importante de Gales y una de las mayores del Reino Unido, evento que reúne a más de 50 mil personas por día.

 

A través de la participación de la empresa Teithiau Patagonia Tours, se difundieron distintos destinos de Argentina y la Patagonia, con especial énfasis en Trevelin y la región. En esta labor participó el trevelinense Alin Jones, quien se comunicó con la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, para informar sobre los resultados obtenidos.

 

 

 

Al respecto, Jones detalló las confirmaciones alcanzadas a partir del evento: "Confirmamos varios grupos de viajes hacia Trevelin y la zona. Uno para este año, integrado por un grupo de rock muy conocido aquí, que viajará junto a un cantante de ópera y a un presentador de la televisión galesa. Además, para mayo del próximo año, coincidiendo con el Eisteddfod de Trevelin, que celebrará su 50.ª edición, ya se confirmó otro grupo. Otro de los paquetes promocionales está dirigido a productores rurales que recorrerán la región y, asimismo, ya confirmamos para 2027 la visita de un coro masculino galés, que realizará presentaciones artísticas en distintos puntos de la zona".

 

Por su parte, la funcionaria Cintia Figueroa resaltó el valor del trabajo conjunto para llegar al público europeo: "No es fácil difundir destinos como Trevelin en Europa. Por eso esta iniciativa es muy valiosa porque, según nos informaba Alin, esta muestra no solo convoca al público galés, sino que también recibe la participación de productores y empresarios de distintos lugares del mundo".

 

Asimismo, la titular de la cartera de Turismo municipal remarcó la importancia de las visitas proyectadas para la zona: "Nos entusiasma saber que ya hay, al menos, cuatro grupos de visitantes que llegarán a nuestro destino a partir de esta promoción. Sin dudas, esto puede fortalecer y renovar la relación turística y cultural con Gales, un país con el que, por nuestra historia, mantenemos lazos muy estrechos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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