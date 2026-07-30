Trelew: Torres confirmó la fecha de entrega de las primeras 68 casas en el Pro.Cre.Ar.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, recorrió la obra del desarrollo urbanístico Pro.Cre.Ar. de Trelew, ejecutada por la Provincia con fondos propios a partir de una inversión superior a los 23 mil millones de pesos para la construcción de 204 viviendas. Se trata de un proyecto que permaneció paralizado tras la suspensión de la obra pública nacional y que fue reactivado para brindar respuesta a la demanda habitacional. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de Trelew, Gerardo Merino, el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, autoridades policiales, representantes del IPVyDU y del Consejo de Bienestar Policial.

En el lugar, Torres remarcó el cambio de situación del complejo y expresó que "después de muchas idas y vueltas con este Pro.Cre.Ar., que había quedado abandonado, tomamos la decisión de reactivar una obra fundamental. Hoy ya no es solamente un proyecto, sino una realidad". En ese sentido, detalló la distribución de los inmuebles y sostuvo que "de las 204 viviendas que integran este desarrollo urbanístico, 68 serán destinadas a efectivos de la Policía del Chubut, en el marco del plan habitacional que impulsamos para policías, trabajadores de la Salud y docentes". Asimismo, confirmó los plazos de finalización al señalar que "el próximo 30 de octubre, 68 familias de policías de Trelew van a poder acceder a su vivienda propia".

La obra demanda una inversión exacta de $ 23.656.325.040 y contempla la construcción de 68 viviendas en cada uno de los tres sectores del barrio Etchepare, abarcando una superficie total de 17.094,53 metros cuadrados entre las calles Estanislao López, Chacho Peñaloza, El Carmen, Carlos Larralde, Tierra del Fuego, Victoria Regia y Cambrin. El complejo contará con redes de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad, alumbrado público, pavimento, cordón cuneta, badenes y desagües pluviales, además de veredas, rampas de accesibilidad, áreas verdes y mobiliario urbano.

Las unidades se distribuyen en cuatro bloques dentro de una misma manzana, integrados por tres núcleos de tres plantas con seis departamentos por piso que comparten servicios y acceso por escalera. Las viviendas responden a tres tipologías de alrededor de 64 metros cuadrados con dos dormitorios, cocina-comedor, estar, baño, balcón e instalaciones para aire acondicionado, incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz. El predio dispone también de equipamiento de seguridad contra incendios, sistemas de reserva de agua con cisternas y bombas elevadoras, salas técnicas y espacios comunes.

EBW