Javier Milei firmó un DNU para echar a extranjeros que agravien a los argentinos

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, mediante el cual se establece una nueva causa de inadmisión y expulsión del territorio argentino. La medida alcanza a todo extranjero que dirija o incite expresiones de odio, discriminación y violencia contra el pueblo argentino motivadas en su nacionalidad, como así también a quienes cometan actos de ultraje contra los símbolos patrios.

La resolución publicada en el Boletín Oficial modifica el marco de la política migratoria y faculta a las autoridades competentes a revocar la residencia, exigir el abandono del territorio o concretar la expulsión de aquellas personas que incurran en este tipo de conductas. Según explicaron desde el Gobierno, la iniciativa busca resguardar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social frente a episodios recientes de tensión y agresiones registradas hacia los habitantes del país.

Desde la Oficina del Presidente precisaron el alcance de la normativa y sostuvieron que la defensa de la Nación es un aspecto prioritario. En ese sentido, remarcaron las palabras expresadas por Javier Milei al firmar la disposición: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". La medida establece que los extranjeros comprendidos en estas faltas no podrán ingresar a la Argentina o perderán de forma inmediata su estatus de residentes.

El texto oficial deberá ingresar formalmente a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional para su tratamiento. A partir de su recepción, los legisladores dispondrán de un plazo de diez días hábiles para emitir dictamen y expedirse sobre la validez del decreto presidencial.

EBW