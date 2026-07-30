Esquel: El municipio intensificó el Operativo de Invierno en los sectores altos de la ciudad

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, continúa con el Operativo Municipal de Invierno para garantizar la transitabilidad y dar respuesta a los sectores más afectados por las precipitaciones de nieve registradas durante la última semana.

En ese marco, se planificó una agenda de trabajo que priorizó las zonas con mayores dificultades para la circulación, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad.

Las tareas incluyeron el repaso de calles con motoniveladora, el despeje de nieve y el trabajo manual del personal del área, que realizó la distribución de sal en los sectores con mayor presencia de hielo.

Los equipos municipales trabajaron en los barrios Cañadón de Bórquez, Estación Bella Vista, Don Bosco, especialmente en la subida a la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, Alto Río Percy, Villa Ayelén y Nores Martínez, donde se ejecutaron distintas intervenciones para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El operativo continúa este jueves con trabajos programados en las subidas al barrio Altos de la Cascada, por calle Don Bosco y en la zona de la Cantera, debido a las nuevas precipitaciones de nieve registradas durante la madrugada.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución y, en caso de ser necesario, evitar transitar por los sectores de mayor pendiente hasta que finalicen las tareas previstas.

El Operativo Municipal de Invierno se mantiene activo con el seguimiento permanente de las condiciones climáticas y la intervención de los equipos municipales para atender las situaciones que se presenten en distintos puntos de la ciudad.