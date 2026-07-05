Se viene el Torneo “Faty 2026” en Paso de Indios

En el corazón de la meseta, más precisamente en Paso de Indios, el futsal femenino se prepara para vivir una de sus citas más emotivas y competitivas del año. Desde el viernes 21 al domingo 23 de agosto tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de dicha comuna la segunda edición del Torneo “Faty 2026”.

Sin embargo, este no es un campeonato más; es un legado de amor impulsado por Patricio Ñanculeo y toda su familia, quienes transformaron un dolor inmenso en un motor deportivo para homenajear a su hija Fátima quien recordemos perdiera la vida en agosto del 2024.

La organización, constituida como Asociación Civil, redobla esfuerzos cada año para mantener viva esta competencia. Para esta edición, equipos de renombre como La 16 de Rawson (vigentes campeonas), Las Plumas TV, Deportivo Maxi, un equipo de Sarmiento y Suela 12 de Paso del Sapo ya han confirmado su participación, sumándose el equipo local de FC Paso de Indios.

“La idea es llegar a doce equipos para este torneo”, según lo destacó Patricio Ñanculeo, ideólogo, junto con su familia, de este proyecto social y deportivo.

Las inscripciones tienen un costo de 200 mil pesos por equipos, más el pago de arbitraje; en tanto los premios, además de trofeos, habrá en dinero en efectivo 800 mil pesos al primero, 500 mil pesos para quienes terminen en el segundo lugar, 350 mil al tercero y 200 mil al cuarto (una manera de cubrir el costo de inscripción), además de premios a la valla menos vencida y goleadora del campeonato.

A pesar del entusiasmo y del impacto social del evento, que históricamente ha colmado las instalaciones del gimnasio local, la realidad económica golpea con fuerza. Los altos costos de traslado y la falta de movilidad limitan el crecimiento de estas deportistas.

FC Paso de Indios es una Asociación Civil que nucleas a muchos chiquitos detrás de una pelota. Claro que la única manera que tengan competencia es viajando y eso tiene un costo por demás elevado.

Mantener la cuota social en FC Paso de Indios es de apenas un valor simbólico de 5.000 pesos, dinero que apenas cubre los seguros obligatorios.

Están afiliados a la Asociación Sanmartiniana de Fútbol de Salón y lo hacen con todas las categorías.

"Necesitamos de todos. Cada traslado para competir a José de San Martín nos cuesta más de 700.000 pesos en combustible entre todos los vehículos", relata Patricio, evidenciando una realidad insostenible sin un respaldo externo.

Por ello, el Torneo “Faty 2026” se presenta como un llamado urgente a la acción. Es indispensable el apoyo gubernamental, de organismos como Chubut Deportes, o Lotería del Chubut, del municipio y del sector comercial.

Respaldar este torneo no solo es apuntalar el fútbol femenino del interior provincial, sino también acompañar a una familia y a una comunidad que, a través del deporte, eligen sanar, competir y abrazar el futuro.