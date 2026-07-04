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Por Redacción Red43

Que el frío no te acobarde: esta noche hay un concurso de baile en Esquel

Orientado a las danzas folclóricas y con un prestigioso jurado, esta noche hay una nueva edición del certamen en Pizzería Fitzroya.
Por Redacción Red43

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Empezó el invierno y hay que calefaccionarse. ¿Qué mejor forma, que bailando? Pizzería Fitzroya propone ésta noche una nueva edición de su certámen de baile.

 

Ubicado en la esquina de A. P. Justo y Almafuerte, 

 

El local abre su pista para compartir una noche de danza en tres disciplinas y con un jurado estelar.

 

Con premios para las mejores parejas en danza de escondido, zamba y estilo libre, ésta noche de sábado tendrá a Adriana y Aimé Baigorria de jurado.

 

A preparar esos pasos y bailar junto al calor de unas pizzas al horno 

 

SL

 

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