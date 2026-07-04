Que el frío no te acobarde: esta noche hay un concurso de baile en Esquel

Empezó el invierno y hay que calefaccionarse. ¿Qué mejor forma, que bailando? Pizzería Fitzroya propone ésta noche una nueva edición de su certámen de baile.

Ubicado en la esquina de A. P. Justo y Almafuerte,

El local abre su pista para compartir una noche de danza en tres disciplinas y con un jurado estelar.

Con premios para las mejores parejas en danza de escondido, zamba y estilo libre, ésta noche de sábado tendrá a Adriana y Aimé Baigorria de jurado.

A preparar esos pasos y bailar junto al calor de unas pizzas al horno

SL