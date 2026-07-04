Que el frío no te acobarde: esta noche hay un concurso de baile en Esquel

04 de Julio de 2026
sociedad |
Empezó el invierno y hay que calefaccionarse. ¿Qué mejor forma, que bailando? Pizzería Fitzroya propone ésta noche una nueva edición de su certámen de baile.
Ubicado en la esquina de A. P. Justo y Almafuerte,
El local abre su pista para compartir una noche de danza en tres disciplinas y con un jurado estelar.
Con premios para las mejores parejas en danza de escondido, zamba y estilo libre, ésta noche de sábado tendrá a Adriana y Aimé Baigorria de jurado.
A preparar esos pasos y bailar junto al calor de unas pizzas al horno
SL
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