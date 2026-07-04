Esquel: se disparó a si mismo tras ser notificado de la exclusión de su hogar

La Fiscalía de Esquel intervino por el hecho donde un adulto mayor se autolesionó al ser notificado de una exclusión del hogar.

El fiscal Fidel González se hizo presente en el lugar para supervisar las medidas.

Minutos antes del partido de Argentina en el mundial de fútbol, una comisión policial fue a la casa de un adulto mayor a notificarlo de una orden de exclusión del hogar.

El hombre les dijo que iba a buscar sus pertenencias, salió con una bolsa y les indicó que pasaría por la casa de un amigo, en lugar de entrar a esa vivienda se dirigió a la cochera, tiró la bolsa y con un arma de muy bajo calibre, disparó provocando una herida en su cabeza.

Según los testigos, en coincidencia con el relato de la policía, se encontraba consciente y hablaba con normalidad. Fue trasladado en la ambulancia al nosocomio local. Se encontraría fuera de peligro.