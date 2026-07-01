Julio llega con la 3° edición de la Copa Ciudad de Esquel

La Municipalidad de Esquel presentó la tercera edición de la Copa Esquel de Fútbol, un certamen que en apenas dos años logró consolidarse como uno de los eventos deportivos más importantes de la región. La competencia comenzará el próximo 18 de julio, reunirá a 32 equipos, contará con la participación de clubes de la Comarca Andina y de Chile, tendrá entrada libre y gratuita y repartirá más de 5 millones de pesos en premios.

Durante el lanzamiento estuvieron presentes el intendente Matías Taccetta, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Esquel, Hernán Maciel, acompañados de presidentes y equipos de las 3 ligas, quienes coincidieron en destacar el crecimiento que tuvo el torneo desde su creación y el impacto deportivo, social y económico que genera en la ciudad.

Taccetta recordó que la Copa Esquel nació con el objetivo de integrar a todos los actores del fútbol local. "Era un sueño poder incluir a las tres ligas y que todos se sintieran parte del deporte de Esquel", manifestó.

Taccetta sostuvo que el crecimiento del torneo quedó reflejado en la convocatoria alcanzada durante la edición anterior. "La final reunió a más de 1.500 personas. Nunca había visto la cancha tan llena y fue una enorme alegría ver a tantas familias acompañando", recordó.

Pero además destacó que la competencia genera un importante movimiento económico para la ciudad. "Es una inversión que realizamos junto al Gobierno Provincial, pero también es una fuente de trabajo para árbitros, efectivos policiales, personas que venden alimentos durante los partidos y distintos sectores vinculados a la organización. Cada fecha moviliza la economía local", indicó.

Por su parte Hernán Maciel, destacó que la Copa Esquel reúne nuevamente a las tres ligas de la ciudad: la Liga Independiente, la Liga de Veteranos y la Liga del Oeste del Chubut. "Estamos lanzando la tercera edición de uno de los eventos más grandes que tiene la ciudad", expresó.

El funcionario explicó que este año competirán 32 equipos, no solamente de Esquel sino también de distintos puntos de la Comarca Andina. Entre ellos habrá representantes de Cholila, Gobernador Costa y dos equipos provenientes de Chile, uno de Palena y otro de Futaleufú, lo que vuelve a darle un carácter internacional al certamen.

Maciel informó además que el sorteo del cuadro se realizará la próxima semana y que la competencia se jugará bajo el sistema de eliminación directa, tomando como referencia el formato de la Copa Argentina.

"Queremos invitar a toda la comunidad porque tanto la inscripción para los equipos como las entradas para cada uno de los partidos serán totalmente gratuitas", remarcó.

Los encuentros se disputarán en tres escenarios: la cancha del Club Independiente, la cancha del Club Belgrano y el Gimnasio Municipal, espacios que volverán a recibir a miles de espectadores durante varias semanas.

Uno de los aspectos más destacados por los organizadores fue la articulación lograda entre las tres ligas locales, que dejaron de lado diferencias para construir una competencia común.

Maciel agradeció especialmente a los presidentes de cada institución y a los clubes que ponen a disposición sus instalaciones, destacando que el objetivo es seguir fortaleciendo el fútbol local mediante un trabajo coordinado.

En este sentido el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recordó que hace algunos años parecía imposible imaginar un torneo de estas características. "En su momento era una utopía pensar que las distintas ligas podían unificarse para organizar un campeonato nocturno en pleno invierno", sostuvo.

Según explicó, el crecimiento de la infraestructura deportiva permitió que hoy Esquel pueda desarrollar una competencia de este nivel incluso durante la temporada invernal.

Reyes aseguró que la Copa Esquel trasciende lo deportivo y representa un ejemplo de trabajo colectivo. "Cuando se quiere hacer las cosas bien y en conjunto, se pueden hacer", afirmó.

Para el titular de Chubut Deportes, el torneo demuestra que dentro de la cancha todos buscan ganar, pero que afuera dirigentes, instituciones y organismos públicos pueden trabajar con un objetivo común: el crecimiento del deporte.

También resaltó la presencia de equipos chilenos, lo que convierte a la competencia en un torneo con proyección internacional, y valoró el comportamiento del público durante las ediciones anteriores.

"Lo que sucede afuera de la cancha también es importante porque es un ejemplo para los jóvenes. El respeto, la convivencia y la forma de vivir el deporte son parte del éxito de este torneo", expresó.

Además, ratificó el acompañamiento del Gobierno del Chubut tanto para esta competencia como para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de las distintas instituciones de la ciudad.

Premios récord para la tercera edición

Uno de los anuncios de la presentación fue la confirmación del Banco del Chubut como sponsor oficial de la Copa Esquel. Taccetta explicó que ese acompañamiento permitirá incrementar considerablemente los premios económicos que recibirán los equipos.

El campeón obtendrá 2.500.000 pesos, mientras que el subcampeón recibirá 1.500.000 pesos. El equipo que finalice en el tercer puesto será premiado con 750.000 pesos y, por primera vez, también habrá un reconocimiento económico para el goleador del campeonato, que recibirá 300.000 pesos.

"Era algo que veníamos buscando desde el año pasado. Poder sumar un sponsor oficial significa seguir fortaleciendo el torneo y ofrecer mejores premios para quienes participan", señaló.

Una competencia que llegó para quedarse

Los tres funcionarios coincidieron en que la Copa Esquel dejó de ser una experiencia piloto para convertirse en un evento consolidado dentro del calendario deportivo de la ciudad.

La integración de las tres ligas, la participación de equipos de distintas localidades, la presencia internacional, el acompañamiento del Gobierno Provincial y del sector privado y el crecimiento constante de público muestran una competencia que año tras año gana mayor relevancia.

"La Copa Esquel ya tiene un sello propio y llegó para quedarse", concluyó el intendente Taccetta.