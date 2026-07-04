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Por Redacción Red43

"Te voy a c... a tiros": ratifican condena por amenzas

La Cámara Penal de Esquel rechazó los planteos de la defensa y ratificó la pena de 10 meses de prisión condicional por el hecho ocurrido en 2023.
Por Redacción Red43

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La Cámara Penal de Esquel rechazó los planteos de la defensa y ratificó la pena de 10 meses de prisión condicional para J. J. Roberts, declarado culpable por el delito de amenazas.

 

Ocurrió la noche del 7 de junio de 2023. Roberts bajó de una camioneta, pateó el auto de la víctima y le gritó: "Te voy a cagar a tiros".

 

 

El debate judicial

 

Aunque la defensa pidió la absolución argumentando que solo estaba la palabra de la víctima, la mayoría del tribunal respaldó la postura de la Fiscalía.

 

Los jueces determinaron que el relato del denunciante fue persistente, coherente y validado por el violento contexto de la discusión, el cual fue reconocido incluso por los propios testigos e imputado.

 

 

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