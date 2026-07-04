10 años comprometidos con la inclusión, la solidaridad y el deporte

Hoy cumple diez años de vida Carossi Básquet, la Asociación Civil que, con mucho compromiso con la sociedad, comenzó a desarrollar un programa de inclusión e iniciación deportiva.

Aunque los hermanos Carosso ya venían trabajando desde antes, el 4 de julio de 2016 le dieron vida a un sueño que estaba plasmado en un papel y que ahora tiene base en el Colegio Salesiano y en el SUM de la Escuela N° 7722.

Claro que no son lugares propios. Y, como viene la mano, en esto de la infraestructura deportiva a través del “Plan Galina”, no nos sorprendamos que Carossi Básquet tenga en lo inmediato, un terreno y, en ese terreno, un gimnasio.

El “Azulgrana” del barrio John Kennedy llegó a tener más de 250 alumnos, cuando contaba con todas las categorías.

Hoy, con un horario más reducido, supera los 160 chicos en la actividad con la Escuela Inicial de Básquet, Minibasquet y Básquet Formativo.

“Fuimos organizadores de diversos provinciales en la zona. Profesores del club, fueron integrantes de la Selección de Chubut que participaron en Torneos Argentinos de Provincia”, destacaron desde sus redes sociales.

A lo largo de estos diez años, Carossi Básquet aportó alumnos y alumnas a las diferentes selecciones de Chubut.

Además, Carossi Básquet alojó a clubes de la talla de Estudiantes de Paraná, Instituto de Alta Gracia Córdoba, Escuela de Básquet del Barrio Observatorio de Córdoba Capital, Escuela de Básquet María Reina de la Paz Córdoba Capital, también jugaron Huracán de Trelew, Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia, Germinal de Rawson, Racing de Trelew y Náutico de Rada Tilly.

Llegaron también a Esquel, gracias a Carossi Básquet, San Martín de Viedma, Ferro de Puerto Madryn, Escuela Municipal N°3 de Bariloche, CAI de Comodoro Rivadavia y Petroquímica de Comodoro Rivadavia.

También disfrutaron de las bellezas cordilleranas, los laureados Sportivo Trelew del profesor Mario González y el actual campeón de la Liga Nacional Argentina Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que vuelve este 2026 a jugar el Eduardo Bjerring en Trevelin.

Por otra parte, Carossi Basquet jugó con clubes locales como ser Independiente, San Martin y Fontana.

De la región cordillerana llegaron también la Escuela de Básquet de Cholila, de Gustavo Aránega; la Escuela de Básquet de Gobernador Costa, con Mónica Quilodran y Los Pumas de Futaleufú (Chile).

Carossi también viajó a toda la provincia, como ser Trelew, Puerto Madryn, Rawson, fue participante, del torneo asociativo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, “quienes nos recibieron de gran forma”.

Fue invitado al Encuentro Nacional “Diablito” que se desarrolla en la ciudad de General Pico La Pampa, participando en varias ocasiones.

También fue a jugar el Encuentro Nacional de Básquet en Lincoln y en Junín, ambos en la provincia de Buenos Aires.

Participo en diversos años de las contiendas nacionales, en la ciudad de Mar del Plata.

Por otra parte, Carossi Básquet empezó a organizar el “Encuentro Binacional Eduardo Bjerring” en Trevelin, siendo este el principal encuentro de Minibasquet de la cordillera chubutense y que ya cuenta con la participación de más de 300 jugadores confirmados, para esta 3° edición.

Hay que tener en cuenta que muchas de las familias y diversos empresarios locales siguen apoyando este Programa de Básquet Formativo, que reúne a todos los chicos de Esquel y Trevelin.

“Durante estos años, siempre brindamos acompañamiento a través de los eventos sociales. Ya sean 3x3 solidario, junta de productos para comedores, cajas navideñas para familias, rifas solidarias entre otros, además del trabajo de inclusión para chicos de capacidades diferentes, que realizamos a lo largo de estos años”.

“Estamos muy agradecidos a los establecimientos educativos, a sus directivos. Las escuelas, son pilares fundamentales para una ciudad en crecimiento”, señalaron además.

Carossi Básquet cumplió 10 años de amistad, deportes y valores. Ahora se viene lo mejor.