Nació en Argentina el primer cerdo modificado genéticamente para trasplantes humanos de la región

En lo que representa un verdadero punto de inflexión para la medicina regenerativa regional, científicos argentinos lograron el nacimiento del primer cerdo genéticamente modificado de América Latina diseñado específicamente para el trasplante de órganos en seres humanos.

Este hito de la ciencia nacional fue desarrollado de manera conjunta por investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Con este avance, Argentina ingresa formalmente al selecto grupo de países con la capacidad tecnológica para generar clones porcinos mediante modificaciones genéticas específicas destinadas al xenotrasplante.

¿Qué es el xenotrasplante y por qué es clave este logro?

El xenotrasplante es una práctica médica que consiste en trasplantar órganos, tejidos o células de una especie animal —en este caso, el cerdo— a un ser humano. El objetivo principal de esta línea de investigación es aportar una solución concreta ante la histórica escasez de órganos compatibles disponibles a nivel mundial para las personas que se encuentran en lista de espera.

Los cerdos son elegidos para este tipo de procedimientos debido a la notable similitud anatómica y fisiológica que presentan sus órganos con los de los seres humanos. Sin embargo, el cuerpo humano tiende a rechazar de inmediato los tejidos animales.

Ahí radica la importancia de este avance: la edición genética aplicada por los científicos argentinos permite "adaptar" el organismo del animal desde su concepción, modificando su ADN para reducir al mínimo el riesgo de rechazo inmunológico al momento de un eventual trasplante a una persona.

Este logro posiciona a la ciencia y a las universidades públicas argentinas a la vanguardia de la biotecnología global, abriendo una nueva puerta de esperanza para el futuro de los trasplantes de órganos y la medicina en todo el continente.

F.P