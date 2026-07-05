"Cada palabra, gesto y abrazo hizo más cálido este momento": el agradecimiento de la familia de Fernando Raposeiras

A pocos días del fallecimiento del concejal de Esquel, Juan Fernando González Raposeiras, su familia hizo público un conmovedor mensaje para agradecer el masivo acompañamiento de la comunidad. A través de un comunicado, expresaron su gratitud por las innumerables demostraciones de respeto y cariño recibidas en este doloroso momento.

La sentida dedicatoria destaca el valor que tuvo el apoyo comunitario para sobrellevar la pérdida del legislador local, quien ejercía la presidencia del bloque de Unión por la Patria. "Cada palabra, gesto y abrazo hizo más cálido este difícil momento", manifestaron.

Para cerrar, la familia evocó la personalidad y el legado del dirigente de Esquel, cuya partida motivó la declaración de tres días de duelo oficial en los edificios y espacios públicos de la ciudad. "En ese cariño recibido, confirmamos con una claridad conmovedora lo que siempre supimos: que Fernando fue una persona íntegra, leal, comprometida, de principios firmes y de energía interminable. Sabemos que su presencia permanecerá por siempre entre nosotros".

F.P