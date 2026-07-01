Seminario intensivo de actuación en Esquel durante el receso invernal

La actriz y creadora escénica Male De Vita brindará un seminario intensivo de actuación el próximo sábado 18 de julio, en el marco del receso invernal. La propuesta se desarrollará durante tres horas e incluirá ejercicios de exploración, improvisación, juegos teatrales y dinámicas orientadas a potenciar la creatividad y la construcción de escenas desde cero a partir de distintos estímulos.

De Vita, que reside en Trevelin y trabaja entre esa localidad y Esquel, explicó que el seminario está pensado como un espacio multinivel. “Tanto si nunca lo hiciste y tenés la curiosidad, como si ya tenés experiencia, buscamos desafíos acordes al nivel de cada persona”, señaló.

En ese sentido, destacó que el trabajo grupal permitirá que cada participante desarrolle sus propias posibilidades expresivas y encuentre su manera de actuar, respetando el punto de partida de cada uno. “La idea es que podamos tener un espacio grupal de trabajo, de entrenamiento, de juego y de diversión”, resumió.

La actividad se realizará en el nuevo salón de la Escuela Somos Danza y Espacio Sacro, un espacio recientemente inaugurado que, según indicó, cuenta con un piso especialmente preparado para el trabajo corporal.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información o inscribirse a través de su cuenta de Instagram, @maledevita, o comunicándose por WhatsApp al 2945-465036.

Un espacio para todos

Consultada sobre si la actuación está reservada para quienes tienen talento, De Vita fue categórica: “Desde mi punto de vista es para todos y todas”.

La actriz sostuvo que cada persona encuentra en el teatro un significado diferente, pero consideró que se trata de una oportunidad para explorar una dimensión profundamente humana: el vínculo con los demás.

“Siempre somos a través de cómo nos vamos relacionando y cómo vamos reinventando esa manera de relacionarnos con los otros, con las cosas y con los grupos”, explicó.

También reflexionó sobre los cambios que introdujeron las nuevas tecnologías en la forma de comunicarse. “Soy de la generación que vivió sin celular y con celular. Hoy tenemos una posibilidad de observar y hasta de estetizar nuestra comunicación. Antes no podía volver a escuchar lo que había dicho y ahora sí. Hay una teatralidad escondida en todo esto que nos pasa cotidianamente cuando nos comunicamos”, afirmó.

Para ella, tomar conciencia de esa dimensión permite descubrir nuevas formas de expresión y de relación con los demás. En ese marco, destacó que el seminario funcionará como un espacio de laboratorio donde los participantes podrán experimentar sin sentirse juzgados.

“Podemos probar otras maneras de ser, de estar y de hablar en un espacio seguro. Eso también permite hacer descubrimientos sobre uno mismo”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la vida cotidiana suele exigir determinados roles o "máscaras" según los distintos ámbitos, lo que deja poco lugar para explorar otras facetas de la personalidad. “Como todo músculo, cuanto menos se usa, menos se puede mover. La creatividad y todas las variantes de lo que podemos ser necesitan un espacio. Y eso es para todos, más allá de que después uno se suba a un escenario o actúe en el escenario de la vida cotidiana”.

MDA