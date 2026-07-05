Argentina enfrenta a la dura Egipto en un choque de octavos que promete máxima tensión

La Selección Argentina dejó atrás un durísimo y agónico examen frente a Cabo Verde tras imponerse por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Sin margen para el descanso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya puso la mira en su próximo objetivo: los octavos de final del Mundial 2026.

El rival será la peligrosa selección de Egipto, en un cruce que promete máxima tensión. El encuentro se disputará este martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

¿Cómo llega el rival y cuáles son sus virtudes?

Egipto viene de hacer historia al meterse entre los mejores 16 del mundo por primera vez. Logró su pasaje tras eliminar por penales a Australia en un partido sumamente cerrado que terminó 1 a 1 en los 120 minutos de juego.

Dirigidos por el histórico Hossam Hassan, los "Faraones" se consolidaron en esta Copa del Mundo como un equipo sumamente incómodo, rocoso y con un despliegue físico imponente. Esta característica viene siendo la marca registrada de los conjuntos africanos en este certamen.

La bandera y máxima figura del equipo es, sin lugar a dudas, Mohamed Salah. El delantero estrella del Liverpool sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del planeta y el eje absoluto de las transiciones rápidas de su selección.

Egipto apuesta fuerte al orden defensivo, replegándose en su propio campo para salir a velocidad supersónica aprovechando los espacios que deja el rival. Además cuentan con un bloque muy solidario que no suele regalar nada y que lleva los partidos al terreno del desgaste.

¿Qué le espera a la Scaloneta?

Para la Albiceleste será un choque que requerirá de paciencia milimétrica y máxima concentración en el fondo. El partido ante Cabo Verde encendió varias alarmas por las facilidades otorgadas en las contras rivales, un pecado que contra Salah se puede pagar muy caro.

Argentina tendrá la obligación de asumir el protagonismo con la tenencia de la pelota. Sin embargo, deberá estar muy fina en la presión tras pérdida para evitar que los egipcios exploten su velocidad.

El condimento extra y que paraliza al planeta fútbol será el primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Mohamed Salah defendiendo las camisetas de sus respectivos países. Leo, que viene de marcar ante Cabo Verde y acumula 7 gritos en este torneo, buscará imponer las condiciones de juego.

Quedan solo cuatro pasos en el sueño de defender la corona y el primero de ellos será una verdadera batalla táctica en Atlanta. Todos los detalles, el minuto a minuto y la cobertura completa la vas a poder seguir a través de RED43.

F.P