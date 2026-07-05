El frío polar empieza a ceder lentamente, pero las heladas continuarán en Esquel

Tras las intensas nevadas de los últimos días, el aire polar se instaló con fuerza en Esquel y la región cordillerana. Aunque las precipitaciones ya cesaron, las temperaturas extremas se resisten a abandonar la zona, manteniendo un escenario de rigurosas heladas que se hacen sentir tanto en los valles como en los sectores de montaña.

Según los reportes meteorológicos, el esperado alivio térmico comenzará a manifestarse de forma muy gradual por las tardes, pero las madrugadas y las primeras horas de la mañana continuarán siendo crudas y bajo cero.

Para las próximas jornadas, el panorama en la zona mantendrá marcas máximas estables que oscilarán apenas entre los 4°C y 6°C. En tanto, las temperaturas mínimas seguirán firmes bajo cero, moviéndose en un rango de entre -2°C y -6°C. El martes asoma un leve incremento que elevará la mínima a unos 5°C, pero la máxima no superará los 8°C.

Los especialistas advierten que la masa de aire frío tardará en retirarse por completo, obligando a los vecinos a mantener el abrigo pesado y los cuidados frente a la escarcha matutina durante gran parte de la semana

F.P