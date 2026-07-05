El quirófano móvil se instala en el Barrio 28 de Junio

La Municipalidad de Esquel continúa con las campañas de tenencia responsable de mascotas en los diferentes sectores de la ciudad. A partir de este lunes, el servicio del Quirófano Móvil se instalará en el Barrio 28 de Junio para ofrecer atención veterinaria completamente gratuita a los perros y gatos de los vecinos de la zona.

El dispositivo municipal brindará turnos para cirugías de castración y también tareas de desparasitación. La atención se llevará a cabo los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio en la sede vecinal del Barrio 28 de Junio, donde las actividades comenzarán a partir de las 13:30 hs.

Para acceder a las castraciones gratuitas, los propietarios de las mascotas deberán solicitar un turno previo comunicándose vía WhatsApp al número 2945-683241. Es indispensable realizar la reserva del turno exclusivamente durante el horario de la mañana.

Esta nueva campaña coincide además con el marco de celebraciones por el 45° aniversario del Barrio 28 de Junio, acercando un servicio esencial de salud pública directamente a los vecinos del sector.

F.P