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Por Redacción Red43

El quirófano móvil se instala en el Barrio 28 de Junio

El dispositivo móvil llega a la sede del Barrio 28 de Junio en el marco de su 45° aniversario. El cronograma de atención gratuita para perros y gatos y las vías de contacto.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel continúa con las campañas de tenencia responsable de mascotas en los diferentes sectores de la ciudad. A partir de este lunes, el servicio del Quirófano Móvil se instalará en el Barrio 28 de Junio para ofrecer atención veterinaria completamente gratuita a los perros y gatos de los vecinos de la zona.

 

 

El dispositivo municipal brindará turnos para cirugías de castración y también tareas de desparasitación. La atención se llevará a cabo los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio en la sede vecinal del Barrio 28 de Junio, donde las actividades comenzarán a partir de las 13:30 hs.

 

 

Para acceder a las castraciones gratuitas, los propietarios de las mascotas deberán solicitar un turno previo comunicándose vía WhatsApp al número 2945-683241. Es indispensable realizar la reserva del turno exclusivamente durante el horario de la mañana.

 

 

Esta nueva campaña coincide además con el marco de celebraciones por el 45° aniversario del Barrio 28 de Junio, acercando un servicio esencial de salud pública directamente a los vecinos del sector.

 

 

F.P

 

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