Alerta por hielo: las rutas hacia Esquel están transitables pero piden precaución extrema

Vialidad Nacional informó que las rutas de la provincia se encuentran habilitadas para la circulación este domingo, aunque se emitió una advertencia de transitabilidad con extrema precaución para toda la región cordillerana y los accesos a Esquel debido a la presencia de hielo, escarcha y rigurosas heladas.

Las condiciones más complejas para el tránsito se concentran en los corredores de la cordillera y la meseta, donde las bajas temperaturas congelan la calzada y reducen notablemente la adherencia.

El panorama en la Ruta 40 y la Cordillera

Sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo clave que conecta Gobernador Costa con Tecka y el acceso a Esquel, la calzada presenta sectores húmedos, deformaciones y banquinas con acumulación de barro y nieve. Los equipos viales se encuentran trabajando activamente en la distribución de sal para mitigar la formación de hielo en un contexto de frío persistente y viento.

Por su parte, los pasos internacionales hacia Chile a través de la Ruta Nacional 259 se mantienen habilitados para el cruce vecinal y turístico. Sin embargo, las autoridades recuerdan que los sectores de ripio presentan barro y nieve acumulada, por lo que se exige transitar a velocidad reducida.

Para quienes deban viajar hacia el este por la Ruta Nacional 25, el tramo entre Tecka y Paso de Indios es uno de los más afectados de la jornada. Se reporta presencia de hielo sobre el asfalto y riego continuo con sal, lo que obliga a circular a baja velocidad y respetando estrictamente la señalización vial.

Vialidad Nacional reiteró la recomendación fundamental de consultar los partes oficiales antes de salir a la ruta, evitar las maniobras bruscas y extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana, momento en que las heladas son más severas en toda la zona cordillerana.

F.P