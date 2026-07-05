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Por Redacción Red43

Cine en Esquel: horarios y precios para disfrutar de las funciones de este lunes

El cine local ofrece dos atractivas funciones para arrancar la semana. Los más chicos podrán disfrutar de la animación de "Hoppers" por la tarde, mientras que a la noche llega la acción intergaláctica de "Mandalorian y Grogu".
Por Redacción Red43

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La cartelera del Cine Auditorio Municipal de Esquel renueva sus propuestas para iniciar la semana con opciones para todas las edades. Este lunes 6 de julio, la pantalla local ofrecerá dos funciones con grandes atractivos que van desde una tierna propuesta infantil hasta el esperado regreso de una de las sagas de ciencia ficción más populares.

 

 

Las proyecciones se realizarán en las instalaciones ubicadas en Belgrano 330, con alternativas en castellano y subtituladas.

 

 

Cronograma de funciones para el lunes 6:

 

 

  • 18:00 hs – Hoppers (2D - Castellano): Una propuesta ideal para compartir en familia. La historia sigue a una joven que logra usar una tecnología revolucionaria para transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico hiperrealista. Gracias a esto, se infiltra en el mundo animal y comienza a vivir una aventura única conociendo los secretos de la naturaleza desde adentro.

     

 

  • 21:30 hs – Mandalorian y Grogu (2D - Subtitulada): El plato fuerte para los amantes de la ciencia ficción y el universo de Star Wars llega a la noche. En esta nueva aventura cinematográfica, el cazarrecompensas Din Djarin y su pequeño compañero Grogu (Baby Yoda) deben emprender una peligrosa misión para proteger su galaxia de los restos del Imperio, enfrentando viejos y nuevos enemigos con mucha acción y lealtad.

     

 

Valor de las entradas y boletería

 

 

Desde la organización recordaron que el valor de los tickets se mantiene unificado para las funciones del mes: las entradas de formato 2D tienen un costo de $7.500, mientras que para las proyecciones en 3D el valor es de $8.500.

 

 

La venta de localidades se realiza de manera presencial en la boletería del Auditorio Municipal en el horario de 14:00 a 20:00 hs.

 

 

F.P

 

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