Con cocina en vivo y realidad virtual de La Trochita, Chubut llega a Caminos y Sabores

El Gobierno del Chubut, a través de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Producción y de Turismo y Áreas Protegidas, confirmó su participación en una nueva edición de la Feria Caminos y Sabores. Se trata de uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes del país, que este año celebra sus dos décadas de trayectoria reuniendo las identidades culinarias y los destinos de toda la Argentina.

En este vigésimo aniversario, la Provincia volverá a acompañar a los productores y artesanos locales mediante un stand institucional diseñado para potenciar la promoción turística de la región y exhibir la calidad de las elaboraciones distinguidas bajo la marca provincial “Origen Chubut”.

Acciones de promoción y tecnología interactiva

La propuesta de Chubut en Costa Salguero combinará tradición, sabores y tecnología de vanguardia. Desde el espacio de la cartera de Producción, los visitantes podrán vivir una "Experiencia 360°" mediante cascos de realidad virtual que permitirán realizar un viaje inmersivo a bordo del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", recorriendo las estaciones, los talleres históricos y el Museo Ferroviario de El Maitén.

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas desplegará un equipo técnico para brindar asesoramiento e información detallada sobre los destinos chubutenses, con especial foco en los atractivos de la actual temporada de invierno y los lanzamientos planificados para la primavera. El espacio incluirá la entrega de material promocional, juegos interactivos, sorteos y la difusión de programas de desarrollo turístico. Además, el Ente Comodoro Turismo acompañará la iniciativa presentando los atractivos y la oferta gastronómica de la ciudad petrolera, consolidando la estrategia de promoción unificada de la provincia.

Representación federal y el valor de la identidad culinaria

La delegación chubutense estará integrada por productores y artesanos provenientes de Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Epuyén, Las Golondrinas y El Hoyo. El público que visite la feria podrá adquirir blends de té, alfajores artesanales, dulces cordilleranos, conservas, jugos naturales, gin destilado en la Patagonia, sal marina, productos deshidratados, sombreros de fieltro, textiles en lana merino y piezas de cerámica, entre otros destacados.

Uno de los ejes centrales de esta participación será apuntalar el programa "Vinos y Sabores del Chubut", una iniciativa que busca poner en valor la gastronomía provincial integrando de forma estratégica a productores, cocineros, establecimientos viñedos y experiencias asociadas a la identidad culinaria del territorio.

Cocina en vivo y herramientas digitales

Con el propósito de difundir los productos con identidad regional, Chubut contará con dos clases de cocina en vivo en el escenario de la feria. La primera cita será el viernes 10 de julio a las 16:00 horas en el Espacio P5, a cargo del chef Enzo Mayorga de Comodoro Rivadavia, quien elaborará un plato basado en materias primas locales. La segunda presentación gastronómica está pautada para el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, en el mismo sector.

Finalmente, durante los cuatro días del evento se promocionará el Pasaporte Turístico del Chubut, una innovadora herramienta digital que nuclea beneficios, descuentos y promociones otorgados por prestadores de diversas localidades. Esta iniciativa apunta no solo a incentivar el turismo interno y captar visitantes nacionales, sino también a facilitar el acceso a experiencias y servicios, fortaleciendo el consumo de la oferta turística y comercial local.

F.P