Que el sol no te haga olvidar que es invierno: domingo despejado pero frío en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará hoy domingo.

Que no te distraiga el sol, con un mediodía y tarde despejada: no será suficiente para cruzar la máxima de 5 grados.

Tanto la mañana como la noche estarán en su opuesto: -5 grados centígrados y una provincia que continúa con la ola polar afectando rutas y los lugares más áridos de la patagonia.

Pero este sol será tal vez lo mejor de la semana, que se anticipa lluviosa para los próximos días de julio.

SL