Que el sol no te haga olvidar que es invierno: domingo despejado pero frío en Esquel

05 de Julio de 2026
sociedad |
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará hoy domingo.
Que no te distraiga el sol, con un mediodía y tarde despejada: no será suficiente para cruzar la máxima de 5 grados.
Tanto la mañana como la noche estarán en su opuesto: -5 grados centígrados y una provincia que continúa con la ola polar afectando rutas y los lugares más áridos de la patagonia.
Pero este sol será tal vez lo mejor de la semana, que se anticipa lluviosa para los próximos días de julio.
SL
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