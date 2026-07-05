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05 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Que el sol no te haga olvidar que es invierno: domingo despejado pero frío en Esquel

El Servicio Meteorológico anticipa una nueva jornada fría, y una semana fría con grandes chances de lluvia.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará hoy domingo.

 

Que no te distraiga el sol, con un mediodía y tarde despejada: no será suficiente para cruzar la máxima de 5 grados. 

 

Tanto la mañana como la noche estarán en su opuesto: -5 grados centígrados y una provincia que continúa con la ola polar afectando rutas y los lugares más áridos de la patagonia.

 

Pero este sol será tal vez lo mejor de la semana, que se anticipa lluviosa para los próximos días de julio.

 

SL

 

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