-6°
-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 05 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Delegación del Chubut
05 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia y el Municipio de Sarmiento avanzan en la regularización y desarrollo productivo del Lote 81

La iniciativa busca ordenar territorialmente la zona y potenciar el perfil productivo de la región.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de un trabajo conjunto llevado adelante con el Municipio de Sarmiento, el Gobierno del Chubut avanza firmemente en la administración de las superficies comprendidas dentro del denominado Lote 81 de la Colonia Pastoril de Sarmiento. La iniciativa busca dar una respuesta definitiva a reclamos históricos de los pobladores y fortalecer el entramado productivo de la región.

 

 

Esta línea de acción se desprende del convenio firmado oportunamente en marzo de este año durante la 95° Exposición Agrícola y Carnero a Campo. El acuerdo fue celebrado entre el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese y el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, contando además con la ratificación estratégica del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

 

 

Regularización y sustentabilidad familiar

 

 

Al encontrarse el Lote 81 dentro del ejido municipal, este esquema de cogestión le otorga a la administración local una herramienta clave para ordenar territorialmente la zona y regularizar las ocupaciones actuales.

 

 

Asimismo, el acuerdo abre la puerta a la proyección de nuevos emprendimientos agrícolas bajo un enfoque de sustentabilidad familiar, consolidando el desarrollo económico y el arraigo en la localidad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: se disparó a si mismo tras ser notificado de la exclusión de su hogar
2
 Un nuevo desafío para Paloma Pilquimán: fue seleccionada para representar a Chubut
3
 "Te voy a c... a tiros": ratifican condena por amenzas
4
 Que el frío no te acobarde: esta noche hay un concurso de baile en Esquel
5
 Formación en Turismo: PNLA trabaja junto a la Escuela EPJA N 7714
1
 Atención: Chubut participa del Censo Nacional Foresto Industrial 2026
2
 Educación vial en Chubut: más de 1.500 estudiantes fueron parte este año
3
 Provincia y el Municipio de Sarmiento avanzan en la regularización y desarrollo productivo del Lote 81
4
 La vida la cambió y eligió volver: la historia de Marcela Beatove
5
 Que el sol no te haga olvidar que es invierno: domingo despejado pero frío en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -