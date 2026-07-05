Provincia y el Municipio de Sarmiento avanzan en la regularización y desarrollo productivo del Lote 81

En el marco de un trabajo conjunto llevado adelante con el Municipio de Sarmiento, el Gobierno del Chubut avanza firmemente en la administración de las superficies comprendidas dentro del denominado Lote 81 de la Colonia Pastoril de Sarmiento. La iniciativa busca dar una respuesta definitiva a reclamos históricos de los pobladores y fortalecer el entramado productivo de la región.

Esta línea de acción se desprende del convenio firmado oportunamente en marzo de este año durante la 95° Exposición Agrícola y Carnero a Campo. El acuerdo fue celebrado entre el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese y el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, contando además con la ratificación estratégica del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

Regularización y sustentabilidad familiar

Al encontrarse el Lote 81 dentro del ejido municipal, este esquema de cogestión le otorga a la administración local una herramienta clave para ordenar territorialmente la zona y regularizar las ocupaciones actuales.

Asimismo, el acuerdo abre la puerta a la proyección de nuevos emprendimientos agrícolas bajo un enfoque de sustentabilidad familiar, consolidando el desarrollo económico y el arraigo en la localidad.