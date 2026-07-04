Formación en Turismo: PNLA trabaja junto a la Escuela EPJA N 7714

La Escuela de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) 7714 profundiza sus enseñanzas con la propuesta llevada a cabo este viernes desde su vicedirectora Patricia Meoni, junto a la coordinadora de la orientación en Turismo, Lic. Florencia Andolfatti.

La reunión institucional con el intendente del Parque Nacional Los Alerces, guardaparque Ariel Rodríguez, tuvo como principal objetivo fortalecer el vínculo entre la institución educativa y el Parque Nacional, promoviendo acciones conjuntas que amplíen las oportunidades de formación de los estudiantes de la orientación en Turismo.

Durante la reunión se planteó la posibilidad de que los estudiantes interesados puedan incorporarse al programa de voluntariado del Parque Nacional Los Alerces, permitiéndoles conocer desde una experiencia práctica el trabajo que desarrolla el personal en las distintas áreas de gestión, conservación, uso público, educación ambiental y administración.

Asimismo, se acordó avanzar en la organización de un ciclo de charlas para el segundo cuatrimestre del presente año, a cargo de profesionales y guardaparques, quienes abordarán diversas temáticas vinculadas a la conservación del patrimonio natural y cultural, la gestión de áreas protegidas , uso público y la labor cotidiana de la Administración de Parques Nacionales.

Otro de los ejes destacados fue la importancia de acercar el Parque Nacional a aquellos estudiantes que aún no lo conocen, generando propuestas que favorezcan el acceso, el conocimiento y la valoración de este patrimonio natural de relevancia nacional e internacional.

Al finalizar el encuentro, el intendente del Parque Nacional Los Alerces manifestó su compromiso de acompañar a la institución con material bibliográfico, cartografía, mapas y otros recursos educativos que contribuirán a fortalecer las propuestas pedagógicas de la orientación en Turismo.

Esta articulación reafirma el compromiso de la Escuela EPJA N.° 7714 con una formación de calidad, promoviendo el trabajo conjunto con instituciones del territorio para brindar a sus estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje, participación y vinculación con el ámbito profesional.