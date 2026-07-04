Educación vial en Chubut: más de 1.500 estudiantes fueron parte este año

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, consolidó durante el primer semestre de 2026 el Programa de Formadores en Educación Vial, una iniciativa desarrollada articuladamente con la cartera educativa provincial para promover el respeto por las normas de tránsito y fomentar conductas responsables desde la infancia.

Entre enero y junio de este año, 1.540 estudiantes participaron de los talleres desarrollados en establecimientos educativos de El Hoyo, El Maitén, Cholila, Esquel, Tecka, Rawson y Trelew, como parte de una política pública orientada a fortalecer la prevención y la educación vial en todo el territorio provincial.

Las capacitaciones fueron dictadas por agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial que recibieron formación específica durante 2025 a través de la Dirección de Capacitaciones y Educación Vial, permitiendo ampliar la cobertura territorial y garantizar contenidos unificados en cada localidad.

Escuelas de los tres niveles

En total, el programa alcanzó a 15 instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, consolidando una amplia participación de la comunidad educativa y fortaleciendo el trabajo conjunto entre Provincia, municipios y escuelas.

Las delegaciones de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de El Hoyo, El Maitén, Tecka y Esquel tuvieron un rol fundamental en la implementación de las actividades en la región cordillerana, mientras que el programa también se desarrolló con una importante convocatoria en Rawson y Trelew.

Agentes de cambio

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron que el Programa de Formadores en Educación Vial continuará expandiéndose a más establecimientos educativos de la provincia, convencidos de que la transformación de la cultura vial comienza en las aulas.

En ese sentido, sostuvieron que los niños y adolescentes son los verdaderos agentes de cambio, capaces de incorporar hábitos seguros, transmitirlos a sus familias y contribuir a construir una sociedad con mayor conciencia y responsabilidad en el tránsito.