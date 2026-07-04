Un nuevo desafío para Paloma Pilquimán: fue seleccionada para representar a Chubut

Por Lelia Castro

A orillas del río Chubut, donde la inmensidad del paisaje patagónico abraza a Paso del Sapo, vive una niña que hace de la música su manera de expresar lo que siente. Hasta allí viajé hace algunos meses para conocer su historia. Entre canciones, anécdotas y la calidez de una familia que me abrió las puertas de su hogar, descubrí que detrás de esa pequeña artista había una historia construida con amor, perseverancia y valores.

Paloma Pilquimán hablaba con la naturalidad de cualquier niña de su edad, pero sus ojos brillaban cada vez que mencionaba la música. Su papá, Adrián, recordaba que incluso antes de que naciera ya le tocaba el acordeón mientras estaba en la panza de su mamá. Sin imaginarlo, aquellas melodías serían el comienzo de un camino que hoy continúa creciendo.

Con el paso del tiempo llegaron las primeras presentaciones, el nacimiento de "Paloma Pilquimán y su Ritmo Campero", los escenarios compartidos con su papá, las fiestas populares y hasta la posibilidad de cruzar la cordillera para llevar su música a Chile. Sin embargo, detrás de cada actuación siempre hubo algo que permaneció intacto: el acompañamiento incondicional de su familia.

En aquella entrevista hubo una frase que quedó grabada. Con la sinceridad que caracteriza a los niños, Paloma dijo:

«"Cuando mi mamá me graba siento más energía".»

En esas pocas palabras resumía el lugar que ocupa su mamá en este camino: siempre presente, alentándola, acompañándola y celebrando cada uno de sus logros.

Hoy, esa historia vuelve a escribirse.

Paloma Pilquimán fue seleccionada para representar a la provincia de Chubut, como artista solista, en el Festival de Pequeños Gigantes Artistas, que se realizará del 12 al 16 de agosto en La Falda, Córdoba.

Con apenas 11 años, Paloma no deja de crecer, tanto en lo personal como en lo artístico. Cada escenario recorrido y cada nuevo desafío reflejan un camino construido con dedicación, el acompañamiento de su familia y un profundo amor por la música.

Se trata de un nuevo desafío en su crecimiento artístico. Un reconocimiento que llega después de años de aprendizaje, escenarios recorridos y del permanente respaldo de quienes creen en ella desde el primer día.

La noticia llenó de emoción a su familia.

"Como padres, sentimos una enorme felicidad por este logro tan importante, fruto de su esfuerzo, dedicación y amor por la música. También sabemos que este desafío implica afrontar los gastos del viaje, por lo que estaremos organizando una tómbola para recaudar fondos y poder acompañarla en esta experiencia tan especial", expresaron.

Con ese mismo espíritu, invitan a quienes deseen colaborar donando un premio para la tómbola, adquiriendo un número o difundiendo la iniciativa. Cada gesto será una ayuda para que Paloma pueda vivir esta experiencia y representar a Chubut en un escenario nacional.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen brindar una ayuda económica pueden hacerlo a través del alias PALO.PILQUI, a nombre de Danila Janet Oses. Cada aporte, por pequeño que sea, ayudará a que Paloma pueda cumplir este nuevo sueño y representar a Chubut en un escenario nacional.

Una historia que sigue creciendo

Hay historias que no se cierran, solo se siguen escribiendo.

La de Paloma es una de ellas. Aquella niña que conocí en Paso del Sapo conserva la misma sencillez, la misma sonrisa y el mismo amor por la música. La diferencia es que hoy su sueño llega un poco más lejos.

En agosto, cuando suba al escenario en Córdoba, no solo llevará su voz: llevará el orgullo de su familia, el cariño de su pueblo y el nombre de Chubut, representando a una tierra donde los sueños también nacen entre el río, el campo y el corazón de la Patagonia.