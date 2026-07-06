Altos de la Cascada: avanzarán nuevas obras de cordón cuneta y adoquinado

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, informó que el pasado 30 de junio finalizó el Registro de Oposición correspondiente al proyecto de ejecución de cordón cuneta y pavimentación con adoquines de hormigón en distintos sectores del barrio Altos de la Cascada, en el marco de los programas de infraestructura vial impulsados por la gestión del intendente Matías Taccetta.

El proyecto forma parte de la política municipal destinada a continuar mejorando la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos mediante obras que transforman de manera definitiva la infraestructura de los distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N.º 349/2026, del total de 157 frentistas alcanzados por la iniciativa se registró la oposición de 12 vecinos, lo que representa el 7,6 % del padrón.

Al no alcanzarse el porcentaje de oposición previsto por la Ordenanza Municipal N.º 206/90, el municipio avanzará con la declaración de utilidad pública de las obras, dando continuidad al procedimiento administrativo para su ejecución.

En las próximas semanas se llevará adelante la evaluación del proyecto ejecutivo por parte de las áreas técnicas competentes, además de la determinación del costo final de la obra y el correspondiente prorrateo entre los frentistas beneficiados.

Posteriormente, el proyecto será elevado al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

Desde la gestión del intendente Matías Taccetta, se menciona que estas obras forman parte del plan integral de infraestructura que se viene ejecutando en distintos sectores de Esquel, con el objetivo de ampliar la red de calles pavimentadas, mejorar la transitabilidad y brindar soluciones concretas a demandas históricas de los vecinos. En ese sentido, el Programa Municipal de Cordón Cuneta y Adoquinado continúa consolidándose como una herramienta clave para acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad y promover una mejor calidad de vida para los vecinos.