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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitación en Trevelin: un taller invita a descubrir los tintes naturales de la Patagonia

El INTA y el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) organizan una propuesta formativa orientada a la recuperación de saberes ancestrales y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad local. 
Por Redacción Red43

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El próximo sábado 25 de julio se dictará en Trevelin el taller "Tintes naturales para agregar valor a la lana". La actividad se desarrollará de 14:30 a 18:30 horas en las instalaciones de la Agencia de Extensión Rural del INTA, ubicada en la calle Río Corintos 475.

 

 

 

Este espacio de formación está destinado a hilanderas, artesanos, emprendedores y público en general interesado en descubrir la paleta de colores de la Patagonia a través del uso de plantas tintóreas y técnicas de teñido natural. El objetivo principal es poner en valor la lana y los conocimientos vinculados al territorio, generando nuevas oportunidades productivas sustentables con identidad regional.

 

La capacitación es arancelada, cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa. Los interesados en obtener más información o asegurar su lugar pueden comunicarse con Carolina Báez al teléfono 2945 46-6700.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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