Primer acto en la Casa Estudiantil de Esquel después de 25 años

La Casa Estudiantil de Esquel, institución que asiste a estudiantes de la región desde hace 25 años, realizó por primera vez una ceremonia oficial dentro de su propio establecimiento. Micaela Sbil, quien asumió la dirección del espacio hace dos meses, señaló la importancia de este evento para visibilizar las tareas que se realizan en la residencia.

"Venimos preparando este acto hace como un mes y medio, todo lo que han visto por fuera, decoración, ornamentación y algunas presentaciones que van a hacer las chicas ahora, las estudiantes también. Ha sido un preparativo extenso, pero bueno, muy expectantes y con el deseo también de mostrar a la comunidad de Esquel y a los parajes, a los alrededores que estamos, estamos funcionando, esa es un poco la intención, que puedan ver el funcionamiento de la Casa y la existencia de ella", explicó Sbil.

Actualmente, la institución alberga a 10 adolescentes que cursan sus estudios secundarios en la Escuela 713, aunque las instalaciones disponen de capacidad para 30 residentes. "Nuestra intención es extender la invitación para el ciclo lectivo 2027 porque tenemos espacio todavía", afirmó la directora. Las jóvenes provienen de localidades y parajes de la región como Corcovado, Paso del Sapo y Gualjaina, y otros, permaneciendo en el lugar de lunes a viernes.

El espacio cuenta con un esquema que incluye traslado diario en traffic hasta el colegio, asistencia, alimentación y clases de apoyo pedagógico, además de talleres de folklore y peluquería. Respecto al costo del servicio, Sbil aclaró que las residentes abonan una cuota mensual de 30.000 pesos este año, lo cual cubre el hospedaje, transporte y comida de la semana.

Las inscripciones para el próximo periodo se abrirán en febrero del año entrante y se gestionarán en la misma sede. Al ser consultada sobre las metas de su gestión, la funcionaria concluyó: "Mi intención siempre es el cuidado integral de las adolescentes. El objetivo es que se pueda ejercer este derecho del acceso a la educación de nuestros niños y adolescentes primordialmente y darles la posibilidad de que alojen de una manera digna, amena en este espacio".

EBW