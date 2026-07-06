Voraz incendio consumió el taller de un reconocido artesano

Un incendio destruyó por completo un taller de carpintería este domingo por la tarde en Villa Turismo, en El Bolsón. Ocurrió sobre el callejón Los Cipreses y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del SPLIF y efectivos policiales.

El llamado de alerta ingresó minutos antes de las 18 hs. Al arribar al lugar, la primera dotación constató que las llamas afectaban un taller de carpintería de aproximadamente 8x4 metros.

Antes de la llegada de los bomberos, los propios vecinos realizaron las primeras tareas para intentar contener el fuego, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Según el parte brindado por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el inmueble sufrió daños del 100%.

Otro taller lindero no fue alcanzado por las llamas

Junto al taller incendiado se encontraba otra construcción utilizada con el mismo fin. Gracias al trabajo realizado durante el operativo, ese espacio no sufrió daños.

Las tareas se desarrollaron de manera conjunta entre Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el SPLIF y la Policía.

Investigan cómo comenzó el incendio

No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

De acuerdo con lo manifestado por vecinos del lugar, una de las versiones indica que el fuego podría haberse originado por una garrafa. Sin embargo, desde Bomberos señalaron que durante la intervención no fue hallado ningún elemento de esas características, por lo que el origen del incendio no pudo ser confirmado.

El taller pertenecía a un carpintero, escultor y artesano de la localidad, quien perdió por completo el espacio donde desarrollaba su actividad.

Foto de portada: Ángel Morales.

O.P.