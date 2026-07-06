El Servicio Meteorológico anuncia entre 10 y 30 centímetros de nieve

Protección Ciudadana advierte sobre el pronostico del servicio Meteorológico Nacional, que anuncia alerta amarilla por nevadas, prevista para la madrugada-mediodía del martes 7 de julio.

Zonas afectadas: Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches y Cordillera de Río Senguer.

Las zonas serán afectadas por nevadas de variada intensidad.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual.

No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.



Para emergencias: Protección Ciudadana 0800 - 666 - 2447