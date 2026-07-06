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Por Redacción Red43

El Servicio Meteorológico anuncia entre 10 y 30 centímetros de nieve

El alerta para este martes, anuncia el temporal acompañado por lluvias y aguanieve. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Protección Ciudadana advierte sobre el pronostico del servicio Meteorológico Nacional, que anuncia alerta amarilla por nevadas, prevista para la madrugada-mediodía del martes 7 de julio.

 

Zonas afectadas: Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches y Cordillera de Río Senguer.

 

Las zonas serán afectadas por nevadas de variada intensidad.

 

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual.
No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.
 

 

 Para emergencias: Protección Ciudadana 0800 - 666 - 2447

 

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