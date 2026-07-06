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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

ATECh lanzó una plataforma digital con asistente virtual y aula de formación renovada

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut presentó un nuevo canal online que reúne trámites, información y herramientas de gestión, con un asistente virtual y un espacio de capacitación para afiliados en toda la provincia.
Por Redacción Red43

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La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) puso en funcionamiento una plataforma digital ATECh pensada para reunir en un solo espacio trámites, información gremial y herramientas de uso cotidiano para afiliados.

 

 

Asistente virtual con inteligencia artificial

Entre las incorporaciones se encuentra un asistente virtual con inteligencia artificial, que permite realizar consultas en tiempo real sobre haberes, licencias y códigos de pago.

 

La herramienta busca agilizar respuestas habituales y facilitar el acceso a información administrativa sin intermediaciones.

 

 

Aula virtual y recursos actualizados

La plataforma también suma un aula virtual, con una interfaz para actividades de formación y capacitación.

 

Además, reúne información gremial, actas, acuerdos paritarios, beneficios, normativas y convocatorias, organizadas para su consulta en un mismo entorno digital.

 

Acceso directo al sistema

La nueva herramienta ya se encuentra habilitada y puede utilizarse desde atechchubutcentral.org/, donde también se invita a los usuarios a guardar el enlace para acceso frecuente.

 

 

O.P.

 

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