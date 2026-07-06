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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trabajos de limpieza de canales en Trevelin

La Municipalidad trabaja en el mantenimiento de la calle Dr. Castro y solicita circular con precaución por la zona. 
Por Redacción Red43

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La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes se encuentra realizando tareas de limpieza de canales pluviales en la calle Dr. Castro. Estos trabajos, programados dentro del mantenimiento habitual, tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y mantener en condiciones la infraestructura urbana para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

 

 

 

Ante la presencia de personal y maquinaria trabajando en el lugar, se solicita a conductores, peatones y ciclistas circular con precaución en los sectores intervenidos, respetando debidamente todas las indicaciones.

 

 

 

Por último, las autoridades recuerdan a la comunidad que los canales de desagüe no son espacios para depositar restos de poda, césped, hojas, escombros ni residuos de ningún tipo. La acumulación de estos materiales obstruye el paso del agua y puede provocar anegamientos e inundaciones que terminan afectando a los propios vecinos frente a sus viviendas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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