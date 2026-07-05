Mundial 2026: Brasil e Inglaterra salen a la cancha en un domingo clave de octavos de final

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más dramática de eliminación directa. Este domingo continúa la apasionante acción de los octavos de final con dos cruces de altísimo voltaje que prometen paralizar el planeta fútbol, enfrentando a potencias históricas y grandes sorpresas del certamen.

A continuación, repasamos cómo llega cada selección, qué proponen sus planteles y los antecedentes entre sí:

Brasil vs. Noruega (17:00 hora argentina)

Un choque de estilos muy marcado entre el "Jogo Bonito" y el poderío físico europeo.

Cómo llegan: La Verdeamarela avanzó a paso firme mostrando el poderío ofensivo y la jerarquía individual que la caracterizan como candidata eterna. Noruega, por su parte, se transformó en una de las grandes atracciones del torneo apoyada en un planteo ordenado, mucha disciplina táctica y la temible contundencia de sus torres en el área.

La historia entre ambos: Este duelo tiene un antecedente histórico muy recordado en las Copas del Mundo. Se enfrentaron en la fase de grupos de Francia 1998, donde Noruega dio el gran golpe del torneo al vencer a Brasil por 2 a 1 sobre la hora con un penal agónico. El conjunto sudamericano buscará revancha en un cruce de eliminación directa.

Inglaterra vs. México (21:00 hora argentina)

Un partido con muchísima intensidad donde el "Tri" busca hacer historia ante una de las plantillas más caras del mundo.

Cómo llegan: Los creadores del fútbol ratificaron su favoritismo mediante un juego muy dinámico, posesión fluida y transiciones veloces con extremos jóvenes muy determinantes. México llega respaldado por una marea de hinchas en territorio norteamericano, haciendo gala de un despliegue físico envidiable, mucho carácter para los momentos difíciles y un contraataque letal.

La historia entre ambos: En el marco de los Mundiales, el antecedente más importante ocurrió en Inglaterra 1966, donde los locales se impusieron por 2 a 0 en la fase de grupos camino a su primer y único título. México intentará romper los papeles de la lógica para meterse entre los mejores ocho del planeta.

Dos llaves imperdibles que definirán a los nuevos clasificados de la Copa del Mundo. Toda la información y el minuto a minuto de los encuentros los vas a poder seguir al instante.

F.P