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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Estado de las rutas en Chubut

Vialidad Nacional informó que los caminos se encuentran transitables con precaución por presencia de hielo en calzada, fuertes heladas y neblina en distintos puntos de la provincia este lunes. 
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional emitió un nuevo parte de transitabilidad en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal. El organismo indicó que las principales rutas nacionales de Chubut continúan habilitadas, aunque las condiciones climáticas exigen extremar los cuidados al conducir.

 

En la Ruta Nacional 3, el tramo entre Arroyo Verde y Puerto Madryn presenta fuertes heladas, al igual que la autovía hacia Trelew, donde además hay desvíos por obras de repavimentación en el acceso norte. Entre Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia la circulación es normal, con sectores de calzada húmeda por riego con sal.

 

Por su parte, la Ruta Nacional 26 mantiene calzada húmeda por riego con sal y heladas desde Comodoro Rivadavia hasta Sarmiento y en su empalme con la Ruta 40.

 

En la Ruta Nacional 40, el recorrido entre Esquel, Epuyén y El Bolsón registra fuertes heladas y calzada húmeda por sal. Hacia San Carlos de Bariloche se detecta hielo en las zonas más altas. Entre Tecka y Esquel hay neblina, y el tramo Tecka - Gobernador Costa presenta sectores con hielo donde trabajan los equipos viales. Hacia el sur, entre Facundo y Tamariscos, continúa activo un desvío de ripio con presencia de barro. La circulación hacia Río Mayo y el límite con Santa Cruz es normal.

 

Respecto a la Ruta Nacional 25, se registran fuertes heladas en todo el tendido. El tramo Las Plumas - Los Altares cuenta con un desvío de ripio con barro en el kilómetro 259, mientras que entre Paso de Indios y Tecka se solicita transitar con máximo cuidado por banquinas inestables, neblina y calzada húmeda.

 

 

 

Finalmente, en la Ruta Nacional 259, el trayecto que une Esquel con Trevelin presenta sectores con hielo, por lo que el personal vial se encuentra distribuyendo sal en la zona. El tramo de ripio desde Trevelin hasta el límite con Chile permanece húmedo y bajo tareas de mantenimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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