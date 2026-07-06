Chubut participó del Consejo Federal de Drogas y presentó un plan contra las apuestas online

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, formó parte de la segunda Asamblea del año del Consejo Federal de Drogas que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del encuentro participaron referentes de las carteras sanitarias de las distintas jurisdicciones del país. En representación de la provincia asistió Valeria Nazar, delegada provincial del organismo y directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones. La asamblea tuvo como objetivo establecer lineamientos de trabajo comunes, compartir experiencias exitosas y promover la articulación de estrategias para abordar los consumos problemáticos de manera integral y federal.

Durante la reunión se presentó una nueva herramienta de formación y actualización de contenidos para el acompañamiento a equipos de todo el país a través de una plataforma virtual. Asimismo, se trabajó sobre el Programa Municipios, una propuesta de asistencia técnica de la SEDRONAR dirigida a municipios para llevar adelante un plan de política local. Chubut ya se encuentra trabajando para fortalecer las capacidades locales en materia de prevención mediante acciones desarrolladas en forma conjunta con las localidades de la provincia.

La comitiva provincial presentó el Programa Provincial Clic para Cuidar, una iniciativa interministerial de Promoción de la Ciudadanía Digital Responsable que fue lanzada oficialmente en el mes de marzo junto al Ministerio de Educación, con financiamiento del Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut. En la oportunidad, se entregaron a todas las jurisdicciones copias de los cuadernillos con que cuentan todas las escuelas primarias y secundarias chubutenses para trabajar la temática de consumos digitales problemáticos, principalmente juegos y apuestas online en la población de entre 10 y 13 años.

Sobre la participación en la asamblea, Valeria Nazar indicó que "fue un espacio de debate que me permitió escuchar e intercambiar experiencias con otras provincias, para enriquecer el abordaje de la problemática, de forma articulada, a la hora de elaborar políticas públicas para la prevención, la atención y el tratamiento de los consumos problemáticos". En esa línea, la funcionaria provincial sostuvo que "se definieron los lineamientos de un abordaje integral de esta temática, ya que es un desafío complejo que requiere la articulación de esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno, instituciones y organizaciones de la sociedad civil". Finalmente, destacó que "pudimos presentar el programa que impulsamos desde Chubut y tuvimos una muy buena devolución, lo cual nos demuestra el relevante trabajo que estamos impulsando desde la provincia, basado en la prevención, el acompañamiento y la asistencia continua".

EBW