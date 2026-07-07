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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Bélgica goleó a Estados Unidos y enfrentará a España en cuartos de final

Con un doblete de Charles De Ketelaere y los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, Bélgica superó 4-1 a Estados Unidos en Seattle y se metió entre los ocho mejores del Mundial. En cuartos de final enfrentará a España. 
Por Redacción Red43

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Bélgica mostró toda su contundencia y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026. En Seattle, el conjunto europeo derrotó por 4-1 a Estados Unidos y ahora tendrá un exigente cruce frente a España por un lugar en las semifinales.

 

La gran figura de la noche fue Charles De Ketelaere, autor de dos goles, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la goleada que dejó sin Mundial al seleccionado anfitrión.

 

Desde los primeros minutos, Bélgica tomó el control del encuentro y generó las situaciones más claras. A los nueve minutos llegó la apertura del marcador, cuando De Ketelaere apareció dentro del área para definir y poner el 1-0.

 

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino encontró el empate a los 31 minutos gracias a un tiro libre de Malik Tillman que se desvió en Vanaken y descolocó a Thibaut Courtois. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Apenas dos minutos después, Leandro Trossard envió un centro preciso y nuevamente De Ketelaere ganó de cabeza para devolverle la ventaja a Bélgica antes del descanso.

 

En el complemento, los europeos ampliaron la diferencia tras un error del arquero Matt Freese que fue aprovechado por Vanaken para marcar el 3-1. Estados Unidos intentó descontar con algunas aproximaciones, pero Courtois respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

 

Cuando el partido se terminaba, otra falla defensiva del conjunto local dejó servido el cuarto gol para Romelu Lukaku, que definió sin inconvenientes y selló el 4-1 definitivo.

 

Con este triunfo, Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde protagonizará uno de los cruces más atractivos de la próxima instancia frente a España. Para Estados Unidos, en cambio, la derrota significó el final de su participación y la despedida del último país organizador que seguía en competencia.

 

 

MA

 

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