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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Se cumplen nueve años de la declaración del Parque Nacional Los Alerces como Patrimonio Mundial por la UNESCO

El 7 de julio de 2017, el Parque Nacional Los Alerces fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, un reconocimiento que destaca el valor excepcional de sus bosques milenarios y su biodiversidad.
Por Redacción Red43

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Este 7 de julio se cumplen nueve años de un hito para la Patagonia y para Chubut. En 2017, el Parque Nacional Los Alerces fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, una distinción que lo posicionó entre las áreas naturales más importantes del planeta por su valor universal excepcional.

 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) distingue como Patrimonio Mundial a aquellos sitios naturales y culturales que poseen un valor universal excepcional para la humanidad. La inclusión en esta lista reconoce su importancia a nivel global y compromete a los Estados a protegerlos y conservarlos para las generaciones presentes y futuras.

 

El reconocimiento se fundamentó en la presencia de uno de los bosques de alerces mejor conservados del mundo. Esta especie es la segunda más longeva del planeta y en el parque existen ejemplares que superan los 2.600 años de antigüedad, además de un ecosistema clave para la conservación de los Bosques Templados Valdivianos.

 

El sitio protegido comprende 188.379 hectáreas, de las cuales más de siete mil corresponden a bosques milenarios de alerces. Además, alberga especies amenazadas como el huemul y paisajes caracterizados por lagos, montañas y glaciares que conforman uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.

 

La incorporación de Los Alerces a la Lista del Patrimonio Mundial significó un importante impulso para la conservación del área protegida y su proyección internacional, promoviendo también el turismo responsable y la valoración de su patrimonio natural.

 

A nueve años de aquella declaración, el Parque Nacional Los Alerces mantiene intacto su valor natural y su reconocimiento internacional. A pesar de los incendios forestales que golpearon a la región, continúa siendo un emblema de la conservación y de la necesidad de proteger uno de los ecosistemas más valiosos de la Patagonia.

 

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