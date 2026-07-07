Alerta amarilla por lluvias en Esquel: el SMN advierte por posibles inconvenientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para la cordillera de Chubut, alcanzando a Esquel y otras localidades de la región.

Según informó el organismo, la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que recomienda mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias.

En tanto, la situación es más compleja en otros sectores de la Patagonia. El SMN elevó a nivel rojo la alerta por lluvias para la cordillera de Neuquén y Río Negro, donde se prevén acumulados de entre 60 y 100 milímetros.

Además, continúan vigentes alertas de nivel naranja en otros sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut, con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros.

Desde el SMN recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.