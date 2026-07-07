CON EL CORAZÓN DE CAMPEÓN: ARGENTINA LO DIO VUELTA Y MANTIENE VIVA LA ILUSIÓN

La Selección argentina escribió una nueva página inolvidable en su historia. En un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni perdía 0-2 ante Egipto, pero protagonizó una remontada épica y se impuso 3-2 en el estadio de Atlanta para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

El comienzo fue cuesta arriba para la Albiceleste. A los 15 minutos, Yasser Ibrahim apareció de cabeza para poner en ventaja al conjunto africano y encender las alarmas. Apenas cinco minutos más tarde, Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para igualar, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le atajó un penal a Lionel Messi.

En el segundo tiempo, el golpe parecía definitivo. A los 67 minutos, Zico marcó el 2-0 para Egipto y dejó a la Selección contra las cuerdas. Sin embargo, cuando el partido parecía escaparse, apareció el espíritu campeón.

A los 79 minutos, Cristian Romero descontó con un cabezazo que devolvió la esperanza. Apenas unos minutos después, a los 85, Lionel Messi apareció con su zurda para marcar el 2-2 y completar una reacción impresionante: gol y asistencia en apenas cinco minutos.

El cierre fue de película. Cuando el encuentro entraba en tiempo de descuento, Enzo Fernández se elevó dentro del área y conectó un cabezazo goleador para dar vuelta la historia y sellar el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, Argentina consiguió una remontada histórica. Se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en revertir una desventaja de dos goles en un partido de eliminación directa, estando abajo en el marcador después del minuto 78 y logrando la victoria dentro de los 90 minutos, sin necesidad de tiempo suplementario.

Además, Messi volvió a romper un récord: con 39 años se convirtió en el futbolista de mayor edad en marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Ahora, la Selección argentina tendrá descanso y ya piensa en los cuartos de final. El próximo desafío será el sábado a las 22 (hora argentina) frente al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

Argentina sufrió, se levantó y volvió a demostrar por qué lleva la corona. La ilusión mundialista sigue más viva que nunca.

¡Vamos selección!

MA