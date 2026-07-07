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Por Redacción Red43

Murió Chatterbox, uno de los youtubers gamers más populares de Argentina

Sebastián Funes tenía 27 años y falleció en un accidente de tránsito sobre la Ruta 5, cerca de Pehuajó. El creador de contenido reunía más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y una gran comunidad en redes sociales.
Por Redacción Red43

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La comunidad gamer argentina atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Sebastián Javier Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox. El creador de contenido falleció este domingo 5 de julio a los 27 años en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Pehuajó.

 

Según la información difundida por las autoridades, Funes viajaba junto a su familia cuando el automóvil en el que se trasladaban protagonizó un choque frontal. En el siniestro también murió su padre, Juan Manuel Funes, mientras que su madre y su hermana fueron hospitalizadas con heridas de consideración.

 

Oriundo de Pehuajó, Chatterbox se había convertido en uno de los referentes del contenido gamer en Argentina. Sus videos sobre videojuegos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, combinados con humor y transmisiones en vivo, le permitieron construir una comunidad de más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube, superar el millón de seguidores en TikTok y reunir más de 114 mil seguidores en Twitch.

 

Su fallecimiento generó una profunda repercusión entre colegas, seguidores y creadores de contenido, quienes lo despidieron con mensajes de dolor y reconocimiento por su trayectoria en las redes sociales.

MA

 

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