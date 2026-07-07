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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Festejo albiceleste en Esquel tras otra remontada histórica de Argentina

Argentina remontó un partidazo ante Egipto, ganó 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo, los hinchas volvieron a copar las calles de Esquel, con festejos concentrados en 25 de Mayo y Rivadavia.
Por Redacción Red43

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La Selección Argentina venció 3-2 a Egipto tras arrancar perdiendo por dos goles y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. El triunfo del equipo de Lionel Scaloni volvió a llenar las calles de Esquel de hinchas con banderas, camisetas y bocinazos para celebrar una nueva hazaña mundialista.

 

Argentina volvió a demostrar por qué es el campeón del mundo. En un partido lleno de emociones disputado en Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni sufrió más de la cuenta, pero logró una remontada épica ante Egipto para avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.

 

 

 

El conjunto africano sorprendió desde el inicio y se puso en ventaja a los 14 minutos con un cabezazo de Yasser Ibrahim. La Selección tuvo la posibilidad de igualar rápidamente desde el punto penal, pero Lionel Messi no pudo vencer al arquero Mostafa Shobeir Oufa, quien le atajó el remate al capitán argentino.

 

En el complemento, Egipto volvió a golpear con un contraataque que terminó en gol de Mostafa Ziko para el 2-0. Cuando parecía que la clasificación se complicaba, apareció la reacción del campeón del mundo.

 

 

 

Cristian “Cuti” Romero marcó el descuento, Messi apareció para igualar el encuentro y Enzo Fernández convirtió el tanto definitivo que selló la remontada argentina y la clasificación a cuartos de final.

 

El próximo desafío será ante el ganador del duelo entre Suiza y Colombia, pero antes llegó el festejo. Tras el pitazo final, Esquel volvió a teñirse de celeste y blanco: familias, grupos de amigos y fanáticos salieron a las calles para celebrar una victoria que quedará en la memoria.

 

 

 

 

R.G

 

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