El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene custodia oficial por motivos de seguridad

El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni conserva la custodia asignada por motivos de seguridad, luego de que el exfuncionario presentara su renuncia al cargo en medio de una investigación judicial.

Durante su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada, el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el esquema de protección “por ahora se mantiene” y señaló que la decisión responde a cuestiones vinculadas a la seguridad del exjefe de Gabinete.

Adorni había mencionado en su carta de renuncia que recibió amenazas durante los últimos días, motivo por el cual solicitó mantener la custodia oficial. Desde el entorno del exfuncionario indicaron que la familia recopiló los ataques denunciados para presentarlos ante la Justicia.

Según trascendió, el operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad y cuenta con efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque con un despliegue menor al que tenía durante su gestión en el Gobierno.

Por otra parte, Ravier negó que la administración de Javier Milei haya iniciado una auditoría interna paralela para revisar las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni.

La causa continúa bajo análisis judicial, mientras Adorni permanece alejado de la exposición pública tras su salida del Gobierno y mantiene la custodia oficial por tiempo indeterminado.

R.G