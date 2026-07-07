La pareja que decidió divorciarse en plenas vacaciones en la Patagonia: se fueron en vuelos separados

El Aeropuerto Internacional Armando Tola, de El Calafate, provincia de Santa Cruz, vivió una auténtica escena de película de misterio, protagonizada por una pareja de turistas estadounidenses que se encontraba en la sala VIP, a la espera de un vuelo para dejar la ciudad. La extraña situación que desencadenó la tensión en la terminal aérea fue advertida por otros pasajeros en la sala VIP.

Allí, vieron que el hombre -que, según se supo después, atravesaba un proceso de ruptura con su mujer-, a la manera de un film policial clásico, trituraba pastillas y colocaba el polvo en la bebida de ella, sin que su pareja se diera cuenta.

De inmediato, a través del personal del VIP, los otros turistas dieron aviso a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentes en el aeropuerto, lo que derivó en un rápido operativo policial y una investigación judicial. Luego de recibir la denuncia, los agentes de la PSA intervinieron y suspendieron el embarque de la pareja.

Posteriormente, se llevó a cabo una rápida inspección de las pertenencias del turista, entre las cuales encontraron varias pastillas de uso personal en blisters como el que los testigos habían visto que manipulaba antes de, presuntamente, intentar drogar a su mujer. Más allá de eso, no se hallaron drogas ilegales ni otros elementos que permitieran confirmar la comisión de un delito en ese momento.

De todos modos, y teniendo en cuenta los testimonios de los otros pasajeros, el Juzgado de Instrucción de El Calafate ordenó medidas preventiva y dispuso que la mujer fuera sometida a estudios médicos para verificar si había ingerido alguna sustancia que pudiera afectar su salud.

A la vez, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de El Calafate y se inició una actuación judicial a través de la cual se le impuso una restricción de acercamiento hacia la mujer.

En el marco del operativo, la pasajera explicó que ambos atravesaban una crisis de pareja que hizo eclosión durante el viaje turístico a la Patagonia y que, en este contexto, habían decidido poner fin a la relación durante el viaje.

Aunque la mujer no denunció haber sufrido ningún tipo de agresión, el relato de este precedente fue tenido en cuenta por la Justicia al momento de disponer medidas preventivas.

Así, se decidió que la mujer permaneciera en El Calafate hasta conseguir un nuevo pasaje y que, mientras eso no ocurriera, el hombre continuara demorado en la comisaría local. Finalmente, la pasajera pudo tomar su vuelo de salida al día siguiente, evitando coincidir con su expareja.

A esa altura ya se habían obtenido los resultados de los análisis de laboratorio efectuados a la mujer, que descartaron una intoxicación y no detectaron alteraciones en el organismo.

Por tal motivo, y sin que se conocieran los motivos por los cuales el hombre intentó alterar la bebida, se dio por caída la denuncia en su contra. En cuanto la mujer abandonó la Patagonia, el turista fue dejado en libertad y pudo abordar otro vuelo.

Asimismo, debido a que ambos eran ciudadanos estadounidenses, las autoridades argentinas notificaron sobre lo ocurrido a la representación diplomática de los Estados Unidos, que fue informada del procedimiento realizado.