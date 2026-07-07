La Escuela 76 festejó el triunfo de Argentina

La alegría por una nueva victoria de la Selección Argentina también se hizo sentir en las escuelas de Esquel. Durante la jornada, muchos estudiantes siguieron el partido y compartieron el entusiasmo por el resultado junto a sus compañeros.

En la Escuela N.º 76, los alumnos del turno tarde salieron al patio del establecimiento para celebrar con banderas celestes y blancas. Desde allí observaron el paso de las caravanas que recorrían la ciudad mientras alentaban con cánticos, aplausos y sonrisas.

Las imágenes registradas reflejan la emoción con la que los más pequeños vivieron el triunfo de la Selección Argentina. Sin salir de la institución, se sumaron desde el patio al clima de festejo que se vivió en distintos sectores de Esquel, compartiendo un momento de alegría que quedó plasmado en banderas argentinas, sonrisas y mucho entusiasmo.